Gli errori di Commisso sugli allenatori: ecco il sogno della Fiorentina per l’estate. Ma c’è anche il piano B

La Gazzetta dello Sport di oggi ha dedicato una pagina ai problemi della Fiorentina, che in 180’ si è ritrovata da +10 sulla salvezza a +4. Il quotidiano si concentra sulle scelte degli allenatori da parte di Rocco Commisso. Prima la conferma di Vincenzo Montella, poi l’arrivo di Beppe Iachini: il tecnico marchigiano ha fatto il suo dovere salvando la Viola, ma poi il presidente ha deciso di confermarlo. A dispetto delle scelte della dirigenza, che si stava muovendo per portare in riva all’Arno altri allenatori (in particolare Ivan Juric).

E poi c’è Cesare Prandelli, accolto come un eroe ma anche lui non in grado di cambiare la storia del campionato. Anche lui a fine stagione se ne andrà via: il sogno della Fiorentina e di Commisso è Maurizio Sarri. Se non dovesse arrivare, le alternate più calde sono Gennaro Gattuso e Marcelino.