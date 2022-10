La prestazione della Fiorentina contro la Lazio? Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ne parla nel commento pubblicato sul proprio giornale: “Non sarà stato contento il presidente Commisso di vedere un tracollo del genere, tanto meno Italiano che era partito fortissimo: i primi due errori di Jovic in area laziale sono stati decisivi (in negativo) per la Fiorentina, che al primo angolo degli avversari si è ritrovata sotto (Vecino), costretta a risalire la corrente. E alla seconda azione della Lazio, ha subìto anche il raddoppio (Zaccagni)”.

E poi aggiunge: “Eppure il gioco avvolgente dei padroni di casa stava mettendo in difficoltà Sarri soprattutto nella fase difensiva…I viola avrebbero potuto riaprire la sfida in avvio di ripresa, a causa dell’unica incertezza di Provedel, ma a porta vuota per tre volte gli attaccanti di Italiano non sono riusciti a segnare, proprio come Nico Gonzalez sul 3-0 per la Lazio“.

E ora la squadra gigliata “si trova con 9 punti in una posizione molto delicata della classifica con un calendario non proprio favorevole. Gli errori di Jovic in area sono troppo gravi e 7 gol complessivi sono troppo pochi per essere competitivi: meglio suonare l’allarme prima che sia troppo tardi”.