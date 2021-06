Gli esterni saranno il motore pulsante della nuova Fiorentina: Piacciono Politano e Orsolini. Gli osservati speciali per difesa e centrocampo

Saranno gli esterni offensivi a dover diventare il motore pulsante della manovra della Fiorentina targata Gennaro Gattuso.

Per questo motivo, sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, non è un caso che tra i profili che piacciono ci siano Matteo Politano (27), passato dall’Inter al Napoli proprio con il tecnico calabrese in panchina, ma anche Riccardo Orsolini (24), oggi al Bologna.

Ma c’è anche da intervenire sulla difesa, dove l’unico sicuro di restare, al momento, è Martinez Quarta, ma non potranno essere trascurate le corsie laterali basse. E, qui, tra gli osservati speciali c’è Elised Hysaj (27), in uscita a parametro zero dal Napoli su cui però sono attentissime anche Lazio e Betis.

In mezzo al campo c’è da capire se “sacrificare” Pulgar, che piace molto soprattutto in Spagna, mettendo in cima alla lista Stefano Sensi (25), che l’Inter potrebbe cedere per fare cassa ma nel mirino dello Shakhtar, oppure se tornare ancora ad insistere su Lucas Torreira (25), cercato già la passata estate, reduce da una stagione in prestito all’Atletico vissuta ai margini.