Gli ex compagni di Nico Gonzalez perdono 5 a 0 in casa contro un instancabile Bayern Monaco

Si è da poco conclusa la gara tra Stoccarda e Bayern Monaco, partita valida per la sedicesima giornata di Bundesliga tedesca. Lewandowski e compagni hanno letteralmente banchettato contro gli ex compagni di Nico Gonzalez, vincendo addirittura per 5 a 0 in trasferta. Oltre alla doppietta dell’attaccante polacco, protagonista anche Gnabry, che si porta a casa il pallone grazie alla tripletta messa a segno. Bavaresi primissimi in classifica in attesa del Dortmund che giocherà domani, distante addirittura 9 lunghezze.

L’attaccante argentino della Fiorentina adesso se la passa meglio rispetto ai suoi ex compagni di squadra, attualmente al quindicesimo posto (su 18 squadre ndr). Gonzalez invece può godersi il quinto posto in classifica della sua Fiorentina, con l’obiettivo di rimanerci il più a lungo possibile.