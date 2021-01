Gli ex Fiorentina protagonisti (nel bene e nel male) di Juventus-SPAL: poker dei bianconeri che sfideranno l’Inter in semifinale di Coppa Italia

Da poco terminata il terzo quarto di finale di Coppa Italia allo Juventus Stadium tra Juventus e SPAL.

La partita si sblocca al quarto d’ora di gioco quando il direttore di gara Pezzuto, grazie all’ausilio del VAR, assegna un penalty ai bianconeri. Morata si presenta sul dischetto e realizza l’1-0. Al 33esimo Kulusevski sfonda sulla sinistra e scarica a rimorchio per Frabotta che, grazie anche a una deviazione, batte per la seconda volta Berisha. Nell’azione male Ranieri, difensore viola in prestito alla SPAL che si è fatto superare con troppa facilità da Kulusevski. Il centrocampista ex Parma chiude nel secondo tempo i giochi segnando il 3-0 su assist di Chiesa, ma il regalo è di Nenad Tomovic, altro ex Fiorentina che è subentrato a Ranieri a metà partita. Allo scadere anche arriva il gol di Federico Chiesa, che strappa letteralmente il pallone dai piedi dal giovane Da Graca, scarta il portiere spallino e mette facilmente in porta. Finisce 4-0.

I bianconeri affronteranno l’Inter (che agli ottavi ha eliminati la Fiorentina) in semifinale.