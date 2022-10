Gli Hearts si riscattano dopo le batoste contro la Fiorentina e fanno punti (inutili) per la classifica

Dopo averne incassati otto dalla Fiorentina in due gare, gli scozzesi degli Hearts hanno ritrovato la vittoria in Europa contro l’RFS. Il prossimo avversario dei Viola ha perso nel Regno Unito per 2-1, rimanendo anche in dieci uomini.

La squadra di casa ha messo subito le cose in chiaro al 3′ con Shankland e una decina di minuti dopo con Halliday. A nulla è servito il gol dei lettoni, se non per le statistiche: quello infatti è stato l’unico gol della competizione dopo quello segnato a Gollini al Franchi. Inoltre, l’RFS ha chiuso in dieci l’incontro, a causa dell’espulsione di Jagodiskins, che quindi mancherà all’appuntamento contro la squadra di Italiano.

Classifica GIRONE A

1) Istanbul Basaksehir 10

2) Fiorentina 10

3) Heart of Midlothian 6

4) RFS 2