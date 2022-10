Gli Hearts vanno sotto di due contro il Kilmarnock, ma riescono in extremis a fare risultato

Continua il momento ‘NO’ del prossimo, nonché ultimo, avversario della Fiorentina in Conference League. Dopo essere stati surclassati per 3-0 in casa sotto i colpi di Mandragora, Kouamè e Jovic, l’Heart of Midlothian continua a non trovare la vittoria, pareggiando la nona giornata di Scottish Premiership. Alla sconfitta contro i Rangers di Glasgow, infatti, ha fatto seguito il pari contro il Kilmarnock per 2-2.

I padroni di casa sono andati avanti di due reti nella ripresa con Stokes e Lafferty e al gol Humphrys è seguito, in extremis al 94′, quello di Atkinson. Con questo risultato, la formazione di Neilson sale al quinto posto in classifica, collezionando 14 punti in nove partite. Giovedì alle 18:45 il ritorno di Conference contro la Fiorentina.