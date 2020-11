Gli incroci del destino tra la Fiorentina e Prandelli. L’ultima partita del tecnico di Orzinuovi…

Pensando non a un traghettatore vero e proprio ma a un profilo che possa rasserenare l’ambiente e raddrizzare una stagione ancora agli inizi, come rimarca La Repubblica, ha preso quota il nome di Cesare Prandelli. Un allenatore che conosce benissimo la tifoseria, lo spirito della città e della squadra. Un tecnico che ha ottenuto proprio a Firenze i suoi risultati più importanti (cinque stagioni, dal 2005 al 2010) e che cerca un rilancio dopo l’ultima avventura sulla panchina del Genoa. Con una curiosità: la sua ultima gara da allenatore è stata proprio al Franchi, in un poco memorabile 0-0. Era il maggio 2019, l’ultima di campionato, l’ultima gara dei Della Valle. Montella da una parte, Prandelli dall’altra. Poi arrivò Commisso, che confermò il primo e che adesso, potrebbe virare esattamente sul secondo. Strani incroci del destino.

