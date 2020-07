Gli Indipendenti: “Noi non abbiamo la velleità né tantomeno la pretesa di rappresentare nessuno se non noi stessi. Ecco il perchè della nostra reazione”

Tramite un post sulla loro pagina Facebook, gli Indipendenti hanno “rettificato” così: “Il post di ieri su Ribery ha ricevuto un attenzione mediatica molto superiore a quella che ci saremo mai aspettati e nel riportare le parole dei nostri canali social sono state affermate alcune inesattezze sulle quali ci preme puntualizzare: Noi non abbiamo la velleità né tantomeno la pretesa di rappresentare nessuno se non noi stessi. Non rappresentiamo il pensiero degli ultras, (che lo esprimono benissimo da soli) né della curva, né tanto meno di tutti i tifosi viola. La nostra è stata una reazione nei confronti di parole che a nostro avviso sono sbagliate e irrispettose nei confronti della città di Firenze, nonché dei tifosi della Fiorentina e dei Fiorentini tutti. Capiamo e siamo solidali con Franck per il trauma che ha subito, rimaniamo molto critici per il modo e i contenuti con cui ha espresso il suo sfogo. Questo è e rimane il pensiero di Indipendenti e di nessun’altro”.

