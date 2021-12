Gli infortunati di casa Fiorentina: Dragowski, non c’è intenzione di forzare i tempi. Nastasic, appuntamento al 2022?

Tra i pali della Fiorentina, nella prossima partita ci sarà ancora Terracciano. Dragowski, che è fuori dal 3 ottobre scorso, sta ancora lavorando a parte: non c’è intenzione di forzare i tempi col portiere polacco.

Anche Nastasic sarà ancora out: la lesione al soleo della gamba sinistra riportata quando ancora era con la Serbia non gli permette ancora di tornare a lavorare in gruppo. La sensazione è che l’appuntamento con lui sia all’anno nuovo.

Pulgar domenica è tornato in panchina e non ha più problemi fisici, ma spodestare Torreira è un’impresa per lui. Semmai se ne riparla per la Coppa Italia.