Gli ingredienti della Fiorentina del futuro: Viola Park, Italiano e lo stesso modulo per tutti

Sono tanti i paragoni sprecati recentemente per la Fiorentina, ma quello che è indubbio è il fatto che la società di Rocco Commisso sta svolgendo davvero un lavoro brillante per quanto riguarda il settore giovanile. Adesso, dopo la quarta Coppa Italia Primavera di fila, è giunto il momento di dare continuità per riuscire a creare un ‘modello Fiorentina’.

L’upgrade di un club deve andare obbligatoriamente di pari passo con quello delle strutture, motivo per cui il Viola Park rappresenta le fondamenta da cui partire per costruire una Fiorentina solida e vincente.

Uno dei punti fermi della Viola che verrà sarà Vincenzo Italiano, il cui dogma è il 4-3-3. E anche nel settore giovanile, dalla Primavera in giù, tutte le squadre si sono omologate all’idea tattica dell’ex allenatore dello Spezia. I giovani di Aquilani più talentuosi saranno presenti nel ritiro estivo di Moena: i maggiori indiziati sono Distefano e Bianco, ma secondo il Corriere Fiorentino potrebbero non essere i soli.