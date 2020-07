Gli insulti a Ribery che hanno colpito il giocatore e la Fiorentina. Il suo messaggio non capito e utilizzato per attaccarlo

Che momento sta vivendo l’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, dopo quello che gli è successo? Inutile dire che ieri era molto scosso e colpito, del resto se non ti è mai successo nulla di simile è difficile capire lo stato d’animo che lo stava pervadendo. Tutto questo traspariva nel suo sfogo via social arrivato ieri.

Semmai, e questo è un qualcosa che ha colpito tutti, sia la società che il giocatore, è allucinante che ci siano state delle persone che non hanno capito il suo messaggio e anzi lo abbiano usato per attaccarlo e, cosa più brutta di tutto, offenderlo e insultarlo. Ribery non ha offeso o insultato nessuno e a Firenze ha anche dimostrato il suo indiscusso amore per primo arrivando a donare 50 mila euro all’interno della campagna Forza e Cuore.

Ci sono possibilità che tutto venga archiviato alla svelta come un semplice, spiacevole, episodio.