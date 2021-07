L’avventura di Serena Ceci al Sassuolo Femminile è già finita. Il terzino toscano ha lasciato il club emiliano per problemi familiari e adesso è in cerca di una squadra più vicina a casa. Su di lei, ex Florentia San Gimignano e originaria di Poggibonsi, ci sono gli occhi della Fiorentina e dell’Empoli Femminile. A riportarlo è tuttocalciofemminile.com