Gli occhi della Fiorentina su un giovane difensore dell’Hellas Verona

L’Hellas Verona continua a sfornare giovani talenti in difesa. L’ultimo corrisponde al nome di Diego Coppola, classe 2003 con già 6 presenze in Serie A in questa stagione. Su di lui ci sono già alcune squadre italiane, tra cui Fiorentina e Lazio. I legami tra gialloblù e biancocelesti è buono, viste anche le trattative portate avanti in estate.

Il difensore ha intanto rinnovato fino al 2027 e per lui l’Hellas è pronto a chiedere 8 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.