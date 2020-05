Nei giorni scorsi il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha ribadito le due condizioni per l’addio di Federico Chiesa: il giocatore deve chiedere la cessione e portare un’offerta convincente. In Inghilterra, secondo quanto riportato dall’Express, ci sono due società pronte ad approfittarne: si tratta di Manchester United e Chelsea, che sembrano interessate a fare sul serio per l’attaccante viola. Per i Red Devils il figlio d’arte viola gigliato sarebbe utile anche e soprattutto in caso di cessioni di Lingard e Andreas Pereira, mentre i Blues monitorano Chiesa in caso di addio di Pedro e Willian, entrambi a scadenza di contratto alla fine della stagione.