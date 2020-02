Gli occhi di una big della Premier su Chiesa: i dettagli

Attenta Fiorentina, una big del calcio inglese ha messo gli occhi su Federico Chiesa. Si tratta del Manchester United, come si legge sul Daily Mail: Ole Gunnar Solskjær, tecnico dei Red Devils, avrebbe un debole per l’attaccante viola. A tal punto che nell’ultima partita della Viola contro il Milan, avrebbe mandato un osservatore del club, nonché suo uomo fidato, al Franchi per assistere da vicino alla prestazione di Chiesa. Lo United considera il figlio d’arte come uno dei migliori talenti italiani e sarà protagonista dell’Italia agli Europei. La Fiorentina lo valuta 70 milioni di euro, una cifra che potrebbe aumentare se dovesse proseguire nel momento positivo delle ultime settimane (4 gol nelle ultime 5 partite).