Gli ostacoli del cuore

Quello di Thiago Silva è il grande nome uscito in ottica Fiorentina nei giorni scorsi. Commisso vorrebbe portarlo in riva all’Arno per realizzare un colpo alla Ribery. Un giocatore d’esperienza, ma anche che sa come si vince. Tuttavia la società viola avrà più di un ostacolo da superare per arrivare al brasiliano. E al momento, quello più temibile sembra essere… il cuore. Già, perché ad oggi le vere concorrenti per la Fiorentina sono Milan e Fluminense. Due squadre dove Thiago Silva tornerebbe volentieri per una questione d’affetto. D’altronde il Milan l’ha lanciato nel calcio europeo facendogli vincere anche uno Scudetto, mentre la Fluminense è la società dove ha svolto le giovanili e giocato prima di approdare in Italia. Dalla sua parte Commisso, oltre che un contratto comunque importante, ha un progetto molto ambizioso da proporre a Thiago Silva. Vedremo se basterà per farlo resistere alle tentazioni del cuore.

