Gli scontenti della rottura con Gattuso: certezze da ritrovare e confermare

Su Repubblica di oggi viene presa in esame la situazione attuale degli attaccanti viola collegata al loro futuro, a cominciare da Josè Maria Callejon che aveva trovato un po’ di possibilità di permanenza con Gattuso dopo che avevano condiviso insieme i primi mesi a Napoli. Tutte questo però è andato a vanificarsi con il suo addio, e lo spagnolo è quindi sempre più sul piede di partenza. Discorso diverso per Vlahovic. Il centravanti viola è ancora in contatto con il patron Rocco Commisso per il rinnovo ma non sembra aver gradito l’allontanamento di Gattuso. Inoltre la corte del Tottenham e della Juventus per il momento non accenna a placarsi.