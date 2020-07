Gli spettri di un anno fa che continuano ad aleggiare sulla Fiorentina

Mancano ormai nove giornate alla fine di uno dei campionati più strani della storia del calcio italiano. La Fiorentina, per il secondo anno consecutivo si trova in una posizione ancora scomoda, in un limbo che unisce la metà della classifica al baratro della zona retrocessione. A dare una mano per fortuna ci sono le squadre che si trovano attualmente sotto la tredicesima posizione occupata dalla squadra di Iachini, che di punti sembrano non volerne proprio fare. In realtà alla squadra di Iachini non mancano molti punti a una salvezza certa, ma la mente torna indietro proprio a qualche mese fa, quando nessuno credeva alla possibile retrocessione e alla fine la squadra gigliata si salvò solo all’ultima giornata. Vietato prendere alla leggera un momento così delicato, perché sarebbe ricommettere un errore già fatto in passato.

Guardando al calendario le partite non sembrano poi così impossibili, anche se visto l’andazzo sembra proprio che la Fiorentina le partite sulla carta più semplici non le sappia proprio giocare. 9 partite, 27 punti in palio. Anno scorso nelle ultime 9 gare conquistammo solo 3 punti. Uno score del genere potrebbe essere fatale. Testa al Parma e a una salvezza da raggiungere il prima possibile.