Gli stage personalizzati di Italiano hanno avuto effetto: E’ il momento di Cabral

Il momento di Cabral è arrivato. Il brasiliano sarà titolare nella prossima partita della Fiorentina contro l’Empoli.

Gli stage personalizzati con Italiano, si legge su La Nazione, che in questi giorni è stato in marcatura stretta sull’ex Basilea, sono serviti per fargli acquisire competenze specifiche e posizioni nella gerarchia dei centravanti viola.

Italiano ha scelto così il centravanti per affrontare l’Empoli: i progressi di Arthur durante la sosta di campionato ci sono stati, eccome. Piatek ha recuperato dopo l’infortunio alla caviglia, ma andrà in panchina.