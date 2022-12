Gli step del mercato: i rinnovi, la resistenza e le uscite. E poi il completamento della rosa

Non si preannuncia come un mercato da fuochi d’artificio quello della Fiorentina, in cerca dei recuperi di alcuni suoi elementi e alle prese con alcune conferme. Nella tabella di marcia disegnata da Tuttosport, prima di tutto arrivano i rinnovi di due elementi importanti come Bonaventura e Amrabat: l’azzurro è in procinto di legarsi per altri due anni alla Fiorentina, il marocchino ha quella clausola per prolungare fino al 2025 e poi chissà.

In seconda battuta ci sarà da resistere, in primis proprio su Amrabat, che dopo il Mondiale in Qatar ha attirato tantissimi sguardi, già per gennaio. Dopo quanto accaduto un anno fa con Vlahovic, impossibile fare previsioni ma sia lui che Kouame dovrebbero rimanere a Firenze per il momento. Quindi sarà il turno delle uscite, con Zurkowski e Maleh candidati alla partenza e quindi il completamento della rosa, con alcuni eventuali ritocchi per chiudere al meglio la seconda parte della stagione.