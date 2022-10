Gli ultimi precedenti li ha vinti la Fiorentina, ma ora il Lecce ha una motivazione in più

Dopo il 5-1 di giovedi scorso contro gli Hearts la Fiorentina di Vincenzo Italiano adesso è chiamata alla vittoria anche in campionato: la pesante sconfitta casalinga contro la Lazio ha infatti spinto i viola nella parte sinistra della classifica, e per non perdere il treno europeo servirà la riscossa già a partire dalla trasferta di dopodomani contro il Lecce.

Allo stesso tempo c’è da dire che anche i giallorossi non se la passano benissimo al Via del Mare: nonostante i sette punti in classifica la squadra dell’ex ds gigliato Pantaleo Corvino non ha ancora mai vinto tra le mura amiche. Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Inter i Salentini hanno infatti raccolto tre pareggi consecutivi contro Empoli, Monza e Cremonese. Chiaramente vorranno fare di tutto per sfatare questo particolare tabù.

Negli scontri diretti la situazione è ancor più positiva per il Lecce: è riuscito a vincere nove delle 28 partite disputate contro la Fiorentina nel massimo campionato. Soltanto contro l’Udinese la squadra salentina conta più successi. Gli ultimi due scontri in terra pugliese sono però favorevoli ai viola: 1-3 nella stagione 19-20 e 1-2 in quella 11-12.