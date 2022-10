Gli ultimi residui di un ex ‘dietro le quinte’

Lecce-Fiorentina è una sfida che, inevitabilmente, richiama il destino di Pantaleo Corvino. Il 72enne è nato nella provincia salentina ed è oggi il direttore sportivo dei giallorossi, ma ha lavorato complessivamente dieci anni nella Fiorentina, tra mercato e area tecnica.

Come riporta La Nazione, Corvino non è ‘sopravvissuto’ al cambio di proprietà, ma ci sono ancora alcune sue tracce in casa Fiorentina. Più precisamente, rosa alla mano, nove giocatori da lui portati a Firenze: Biraghi, Milenkovic, Zurkowski, Terracciano, Bianco, Benassi, Saponara, Castrovilli e Terzic. Uno sguardo più oculato servirebbe anche in Primavera: per fare due esempi, Corvino ha acquistato Krastev e Sene.