Gli ultras del Twente lanciano l’appello: “Ad ogni pallone toccato dalla Fiorentina, riempiteli di fischi”

L’atmosfera a Enschede è già rovente. A poco più di 24 ore dal calcio d’inizio di Twente-Fiorentina, il tifo organizzato degli olandesi ha pubblicato su Facebook le direttive per tutta la Grolsch Veste, che sarà piena per l’occasione.

“Fiorentina a casa, manicomio!” è il titolo del messaggio del gruppo Vak-P. “Dopo tanti anni di assenza, una fase a gironi europea è a portata di mano. Ma non ci siamo ancora. I giocatori hanno bisogno del supporto in questo momento. Non da più sezioni, ma dall’intero stadio!”

Vak-P vuole fare della Grolsch Veste un vero “inferno di Enschede“. “Non fare tardi in curva. La casa pazza infuocata! Ad ogni contatto di palla italiana: fischiali, grida contro, falli impazzire! Da loro il benvenuto all’inferno di Enschede. Insieme a un vorticoso Veste, entriamo nella fase a gironi!”