Gobbi: “Con il ritorno di Prandelli in viola sarebbe tutto più fluido. La Fiorentina sta valutando i suoi risultati negli ultimi anni”

Massimo Gobbi, ex difensore della Fiorentina, nel dopo gara di Parma ha commentato così a Dazn un eventuale ritorno sulla panchina del suo ex allenatore in viola, ovvero Cesare Prandelli, se dovesse arrivare l’esonero di Beppe Iachini: “Firenze è un piazza calda, c’è una tifoseria con richieste altissime. La squadra deve fare risultati subito, la richiesta della piazza è questa. La società secondo me ha fatto bene a proseguire con Iachini, adesso le valutazioni sono difficili da fare. Prandelli è un allenatore che conosce benissimo la piazza e la piazza conosce l’allenatore. Da questo punto di vista sarebbe tutto più fluido, e anche più rapido l’adattamento. Il club starà valutando tutto, anche i risultati di Prandelli negli ultimi anni”.

