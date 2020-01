Gobbi: “Non bisogna commettere l’errore di pensare che Iachini sia solo grinta. Avete visto come gioca ora la Fiorentina?”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Gobbi, oggi opinionista per DAZN, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Dalla SPAL al Napoli c’è stato un cambiamento radicale nella squadra viola, che al San Paolo ha fatto una partita perfetta. Iachini? Sicuramente ha lavorato a livello motivazionale, cosa importante nei momenti difficili. Ma non bisogna commettere l’errore di pensare che il lavoro di Iachini consista solo in questo. Si vede un miglioramento straordinario anche in fase difensiva, con conseguente capacità di sfruttare le ripartenze. Ho visto nel complesso una squadra organizzata dove tutti sapevano cosa fare. Benassi? E’ un grande professionista, che nonostante avesse giocato poco è stato capace di fare ottime cose quando è tornato in campo. Grande merito va quindi a lui per non aver mai mollato nonostante la situazione. Per fare prestazioni del genere vuol dire che anche quando stava fuori si allenava con costanza per farsi trovare sempre pronto. Castrovilli? Io lo chiamo “tuttocampista”, perché sa fare veramente tutto e anche con grande qualità. Per non parlare di come fa la fase difensiva, direi che anche in ottica Nazionale siamo messi bene. Partita col Genoa? Difficilissima, perché siamo in quel periodo in cui chi si deve salvare non può sbagliare quasi nulla. Sarà un Genoa determinatissimo, ma la Fiorentina deve sfruttare il momento e sfruttare le sue qualità per portare a casa i tre punti”.