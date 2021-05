Gobbi: “Una squadra come la Fiorentina deve pensare a se stessa, non a Cagliari o Benevento. La difesa? L’assenza di pubblico condiziona”

“Una squadra come la Fiorentina deve pensare a se stessa, ha la qualità e i giocatori per mettere in difficoltà e chiunque e giocarsela. Senza pensare al Cagliari o al Benevento. La partita è difficile perché la Lazio è veramente al suo meglio ora, però quando si è in zone basse si tende a tirare fuori anche qualcosa in più – lo ha detto Massimo Gobbi a Radio Bruno, ex viola e commentatore per Dazn – I problemi della difesa? Secondo me molto dipende anche dall’assenza del pubblico, inconsapevolmente si tende a giocare con minor attenzione in alcune situazioni giocando in un teatro vuoto come accade ora”.