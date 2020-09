Godin verso il Cagliari, ma la Fiorentina prova l’inserimento in extremis

Dalla Spagna viene rilanciata la notizia della Fiorentina in pressing su Diego Godin. Ormai è evidente che il centrale uruguaiano lascerà l’Inter dopo appena una stagione alla corte di Conte, ma continuerà a giocare in Italia.

Su di lui in pole position c’è il Cagliari, che sfrutta il fatto che la moglie di Godin è nata in Sardegna ed è figlia di José Oscar che, negli anni Novanta, ha indossato la maglia rossoblu. Proprio la consorte starebbe spingendo molto per il trasferimento in Sardegna. Il Mundo Deportivo, però, scrive che la Fiorentina sta provando con insistenza a convincerlo nelle ultime ore. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare a stretto giro di posta.