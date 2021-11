Gol e assist di un super Lucca che trascina l’Italia U21 alla vittoria contro l’Irlanda

Da poco terminata la partita tra Irlanda U21 e Italia U21 a Dublino, gara valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria che si terranno nel 2023. A sbloccare il match è stato al 30esimo del primo tempo Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa e obiettivo di mercato della Fiorentina, che ha messo in porta un pallone vagante in area irlandese.

Grande partita del classe 2000 che allo scadere serve con un grande passaggio in verticale il subentrato Cancellieri che segna il definitivo 0-2. Per l’Italia secondo posto nel girone F a 13 punti dietro alla Svezia, ma con una partita in meno.