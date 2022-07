Gollini: “Confermarsi è sempre più difficile che sorprendere. Champions? Da ragazzini la sogniamo tutti”

Durante la conferenza stampa ai piccoli tifosi viola, il nuovo portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini ha parlato così:

“Giocare in Champions per un ragazzo è speciale. Tutti noi ragazzini quando guardiamo le partite alla tv ci emozionano, arrivarci è stupendo. Non è facile arrivarci, servono tanti fattori. Giocare bene, fortuna. Se la stagione va bene è giusto provarci, è una delle cose più belle che ci siano da calciatore”

Sul vincere una coppa: “Mi piacerebbe alzare un trofeo, vincere una coppa: mi manca. Ho giocato in Conference League, con la Fiorentina possiamo e dobbiamo giocare per arrivare in fondo: magari esaudirò il mio desiderio. Bisogna sempre crederci in quello che si fa, ed essere ambiziosi. Giocare in Europa ti fa crescere, ci sono tanti ragazzi che per la prima volta si misureranno in questo ambito”.

Sulla concorrenza: “Normale dispiaccia stare fuori, ma sempre sperare nel meglio per la squadra, col pieno rispetto del compagno. Confermarsi è sempre più difficile che sorprendere. La Fiorentina lo scorso anno ha fatto bene e ripetersi sarà difficile. Lo scorso anno mi sono fatto una bella esperienza che mi ha fatto crescere, mi sono tolto tante soddisfazioni ma voglio togliermene ancora tante”.

Sul suo arrivo a Firenze: “Sono arrivato in prestito, mi piacerebbe rimanere anche in futuro ma ora è troppo presto per dirlo. Ora voglio dimostrare le mie qualità. Naturale che mi piacerebbe restare qua per un po’”.

Idolo: ” Buffon, ma mi piacciono molto anche Ibrahimovic, Adriano, Nesta, giocatori di grande classe. Anche Julio Cesar e Dida mi piacevano molto”.