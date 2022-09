Gollini: “Creare più di così è dura, non vedo determinazione e cattiverie giuste. Serve un cambiamento”

Arriva a Sky Sport il commento deluso da parte di Pierluigi Gollini, dopo il pari della Fiorentina contro il Riga:

“Credo che ci sia poco da dire, creare più di così è difficile, si deve parlare più di cattiveria e mentalità. Non vedo in noi quella determinazione che serve per essere rispettati e vincere le partite. Una squadra di quel tipo non concede quanto abbiamo fatto noi e poi bisogna fare gol, basta un episodio per compromettere tutto”.

Poi prosegue: “La mira può diventare un problema quando non c’è la cattiveria, quando c’è quella giusta il problema si risolve da solo. E’ difficile da spiegare, lavoriamo tanto sulla fase offensiva. A Empoli abbiamo giocato tutta la seconda parte nella loro metà campo e non abbiamo fatto gol, con la Juve solo uno, in Olanda potevamo chiuderla e non l’abbiamo fatto. Ci deve essere un cambiamento nella nostra cattiveria e mentalità”.

E sull’alternanza con Terracciano afferma: “Mi serviva rompere il ghiaccio, mi sono sentito molto bene nelle prime tre uscite. Il mister ha questo modo di gestire il gruppo però il rendimento sia mio che di Pietro sta andando bene ed è la cosa più importante”.