“Gollini è esploso tardi ma ha ancora tanto da dimostrare. Sarà un valore aggiunto anche nello spogliatoio”

L’ex portiere Francesco Benussi, compagno di Pierluigi Gollini ai tempi dell’Hellas Verona, ha parlato a Radio Bruno Toscana del nuovo numero uno della Fiorentina: “E’ un ragazzo cresciuto in fretta, grazie anche all’esperienza al Manchester United. Ha caratteristiche internazionali, già a Verona dimostrava ottime prospettive. Forse è esploso tardi, ma ha ancora tanto da dimostrare e poi porta allegria nello spogliatoio, sa essere un motivatore nei momenti di pressione”.

E poi ha aggiunto: “Gollini è bravo sia tra i pali che con i piedi, Firenze può essere la piazza giusta per dimostrare il suo valore. Inoltre verrà aiutato da Rosati, numero uno nel capire i momenti e sostenere i compagni. E’ un valore aggiunto per la Fiorentina, il suo rinnovo è stato importante. Dragowski? Secondo me è un profilo interessante, ma non è riuscito a trovare continuità al contrario di Terracciano. Il portiere italiano rappresenta una sicurezza, nessuno si aspettava il suo rendimento”.