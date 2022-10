Gollini e Maleh indisponibili contro il Lecce: ecco le motivazioni

A sorpresa non compaiono nella lista dei convocati della Fiorentina per la trasferta contro il Lecce il portiere Pierluigi Gollini e il centrocampista Youssef Maleh. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, l’estremo difensore viola è alle prese con una lombalgia, mentre l’italo-marocchino è ai box per un affaticamento muscolare.

Rimangono da valutare i tempi di recupero dei due giocatori.