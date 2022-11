Gollini è motivo di confronto all’interno del club: Il possibile arrivo di un altro portiere. Novità anche per Benassi

Ci sono novità in arrivo per il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi. Escluso dalle liste dei giocatori schierabili sia in campionato che Conference League, il calciatore viola potrebbe accasarsi fino a giugno al Sassuolo. Questo è quello che si legge su di lui stamani su La Nazione.

Non solo, sempre sul giornale cittadino, riportata la notizia che la prossima settimana la posizione del portiere, Pierluigi Gollini, sarà motivo di confronto al tavolo del mercato del club. La sensazione è che il club viola possa poi virare le proprie attenzioni su Alessio Cragno (di proprietà del Cagliari ma attualmente al Monza dove non sta trovando molto spazio).