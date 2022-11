Gollini e un feeling mai nato con Italiano: il riscatto quasi impossibile del portiere. E l’alternanza tra i pali è sparita

Doveva essere una bella storia di ricongiungimento, a distanza di anni, e invece rischia di diventare una sorta di separazione in casa quella tra Pierluigi Gollini e la Fiorentina: il portiere attualmente in prestito dall’Atalanta era tornato per fare il titolare, o quasi. Ma salvo l’alternanza iniziale con Terracciano, poi le scelte di Italiano hanno virato con decisione sul “dodici” viola, ormai a tutti gli effetti (anche quest’anno) numero uno. Per la società la possibilità di scommettere su un prestito era troppo golosa in estate ma alla luce dei 9 milioni per il riscatto, scrive La Nazione, sembra quasi impossibile immaginare un acquisto a titolo definitivo. Nelle ultime settimane tra l’altro, Italiano ha anche smesso di alternare i due portieri, scegliendo Terracciano a Riga: in campionato per Gollini appena 3 apparizioni in 12 giornate, con gli errori pesanti alla prima con la Cremonese e tra andata e ritorno contro il Basaksehir.