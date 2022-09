Gollini: “Gli avversari devono crearsi le opportunità per segnare, non dobbiamo essere noi a concedergliele. Avrei preferito non mettermi in mostra stasera”

Il portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della società viola dopo il pareggio per 1-1 contro il RFS Riga: “Ritengo che ci sia stato soprattutto un problema di mentalità, abbiamo perso troppi palloni con leggerezza e questo lo si è visto anche quando è mancata la cattiveria giusta per fare gol e per finalizzare le tante occasioni avute. Creare più di così ed arrivare più volte di stasera vicino alla porta avversaria è davvero complicato. Gli avversari devono avere il merito di crearsi le opportunità per segnare, e non dobbiamo essere noi a concedergliele. Serve più cattiveria, sia in difesa che in attacco, per giocare a questi livelli”.

E sulla sua parata dopo il contropiede subito a fine primo tempo l’estremo difensore viola afferma: ” Ho fatto un buon intervento ma avrei preferito se non ci fosse stata l’occasione di mettersi in mostra. Dobbiamo limitare i nostri errori”.