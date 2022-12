Gollini guida la ‘squadra degli scontenti’: il Wolverhampton può aiutare sia lui che la Fiorentina

E’ arrivato dalla Premier League e in Premier League potrebbe tornare: il legame tra Gollini e la Fiorentina sembra nuovamente destinato a interrompersi, stavolta in modo definitivo però. In sei mesi il portiere bolognese è stato via via messo da parte, a vantaggio ancora una volta di Terracciano. La Gazzetta dello Sport lo inserisce come portiere titolare in una ideale ‘squadra degli scontenti’ e racconta di una possibile nuova svolta britannica: il Wolverhampton infatti potrebbe ereditare il suo prestito, dandogli una nuova chance, come vice del portoghese Sa. La Fiorentina non si opporrebbe, resta da capire poi però da chi sarebbe sostituito in rosa.