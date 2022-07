“Gollini ha avuto problemi con Gasperini ma questione è stata ingigantita. E’ professionista serio e portiere molto bravo. Fiorentina ha fatto un ottimo acquisto”

Il giornalista del Corriere dello Sport Giancarlo Gnecchi, corrispondente da Bergamo, a Radio Toscana ha analizzato l’operazione che ha portato Gollini alla Fiorentina dai bergamaschi: “Gollini ha avuto qualche problemino con Gasperini ma è un ragazzo d’oro. Un professionista serio, molto bravo. Molti hanno storto il naso quando l’Atalanta gli ha fatto capire che non sarebbe tornato a Bergamo lo scorso anno. E’ fumino ma nel senso buono. Se trova l’ambiente giusto, ha tutto per fare una carriera di spessore. La Fiorentina ha fatto un ottimo acquisto”.

Infine Gnecchi ha spiegato: “A Bergamo ha avuto problemi comportamentali non tecnici. Si tratta di problemi personali ed è stato per questo accantonato dal mister, ma non si è mai trattato di niente di grave da mettere in discussione il valore del ragazzo. Non c’era nulla di relativo al calcio. La questione è stata ingigantita poi dai giornalisti. L’Atalanta ha scelto poi di pagare tanto Musso e puntare su di lui. Tornato dal Tottenham Gollini sapeva bene che avrebbe nuovamente cambiato casacca e poi ha sposato la Fiorentina. Sportiello, ex viola, rimane il secondo ma quando è stato chiamato in causa ha fatto benissimo lo scorso anno e vederlo in panchina fa male. E’ un calciatore uscito dal vivaio, atalantino al 100%”.