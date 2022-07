Gollini: “Ho scelto Firenze perchè avevo bisogno di un’esperienza speciale e stimolante. Ringrazio per l’affetto e voglio ripagare in campo”

Il portiere viola Pierluigi Gollini ha parlato in occasione della presentazione ai tifosi dal ritiro gigliato: “Ho scelto nuovamente Firenze perché avevo bisogno di una nuova esperienza stimolante al massimo e speciale. Ho fatto un anno qua da giovanissimo, fondamentale per tutta la carriera e non credo che senza sarei di nuovo qua”.

“Ringrazio i tifosi per l’affetto dato e spero di ripagarli in campo. Musica? C’è una parte sudamericana, italiana e non solo nello spogliatoio, mettere d’accordo tutti non è facile. Non sarebbe giusto scegliere una canzone in particolare. ‘In the air tonight’ di Phil Collins forse potrebbe essere adatta perché si respira un bel clima qui, un clima speciale”.

Ecco il nuovo portiere viola sul palco del Viola Village: