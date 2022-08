Gollini: “In Conference League non ci sarà da sottovalutare nessuno, ci possiamo togliere soddisfazioni”

Al sito della Fiorentina ha parlato il portiere viola Pierluigi Gollini. Queste le sue parole dal ritiro in Austria: “La Conference l’ho giocata l’anno scorso. Non va sottovalutata perché magari affronti squadre di campionati inferiori e per loro è la partita della vita. A livello di concentrazione devi essere al pari delle avversarie. Così ci possiamo togliere diverse soddisfazioni”.

E ancora: “La Fiorentina ha fatto un bel mercato, tra di noi ci diciamo che dobbiamo migliorare quello che è stato fatto lo scorso anno. Dobbiamo pensare partita dopo partita e scendere in campo per vincerle tutte”.