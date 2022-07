Gollini: “La competizione con Terracciano è uno stimolo per me, giocherà chi se lo merita. Atalanta? Il mio addio è legato a una singola persona”

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Moena, il nuovo portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini si è soffermato su diversi tematiche.

“L’impatto è stato buono, è normale che ci sia competizione nelle squadre forti. L’anno scorso Pietro ha fatto un ottimo campionato, una competizione sana fa bene a tutti e per me non può essere che uno stimolo. Giocherà chi se lo merita, sarà il mister a scegliere. Atalanta? Il mio addio è legato a una singola persona, non a dei problemi tecnici. Sono il portiere italiano che ha il maggior numero di presenze in Europa negli ultimi anni, porterò sempre nel cuore Bergamo e la famiglia Percassi. Negli ultimi anni le mie squadre hanno sempre centrato la Champions, sono qua per dimostrare il mio valore”.