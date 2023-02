Gollini: “La parata su Raspadori il miglior momento alla Fiorentina ma poi non ho avuto spazio. Felice di essere al Napoli, in Italia la scuola di portieri è al top”

La sua esperienza alla Fiorentina non è andata come sperato e Pierluigi Gollini è passato al Napoli nella sessione di calciomercato appena terminata. Il portiere classe ’95 ha parlato a Radio KissKiss, toccando varie tematiche. Ecco le sue parole: “Ho accettato subito Napoli con entusiasmo. Mi avevano già cercato questa estate ma era già avviata la trattativa con la Fiorentina. Adesso sono felice di essere in una piazza che ho sempre ammirato per l’amore che ha per la squadra ed il calcio. Sono felice di aver scelto Napoli e credo l’Italia abbia una bella squadra di portieri, bisogna aggiornarsi un po’ perchè il ruolo si è evoluto ma siamo al top nel nostro paese dal punto di vista tecnico”.

Sulla Fiorentina: “La parata su Raspadori il momento migliore alla Fiorentina ma poi non ho trovato più spazio. Già si notava che il Napoli era fortissimo, fu una bella partita. I tifosi del Napoli mi hanno maledetto ma spero di farmi perdonare. Il 7 maggio contro la Fiorentina? Spero che possa essere una splendida giornata da giocatore del Napoli“.