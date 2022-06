Gollini per il dopo Dragowski? La distanza fra domanda e offerta tra Fiorentina e Atalanta

Il discorso riguardante la porta, resta di attualità in casa Fiorentina. Con l’estremo difensore Bartolomej Dragowski sempre sul piede di partenza.

Secondo quanto riporta La Nazione tra le proprie pagine, la scelta per il dopo-Dragowski sembra essere ristretta a Milinkovic Savic del Torino e Gollini dell’Atalanta: ieri si sono registrati passi in avanti per il secondo, la Fiorentina sta cercando di ottenere il portiere in prestito con diritto di riscatto, mentre l’Atalanta vorrebbe l’obbligo.