Gollini: “Quando giocavo da avversario a Firenze, sapevo che sarebbe stata una partita scomoda. Non giudicatemi per la musica, ma per ciò che faccio in campo”

Continua così la conferenza stampa di presentazione di Pierluigi Gollini, nuovo portiere della Fiorentina.

“Nel calcio, come nella vita, scontrarsi con realtà differenti dalla propria è una cosa che ti forma e ti fa crescere. Al Tottenham sono stato in un ambiente speciale, ho imparato che più vai in alto e più le persone sono umili e non hanno niente da dimostrare a livello di atteggiamenti. Penso e credo che la Fiorentina sia forte davvero, con l’ambiente di Firenze può diventare difficili per tutte: vogliamo essere competitivi sia in casa che in trasferta. Dobbiamo entrare in campo con la mentalità di voler vincere sempre: quando venivo a giocare al Franchi, sapevo che sarebbe stata una partita scomoda”.

Gollini si sofferma poi sull’abilità nel parare i rigori: “Gli avversari si studiano, ma poi è l’istinto a fare la differenza e io mi affido sempre a quest’ultimo. Musica? Ho fatto le canzoni perché è una mia grande passione, cerco di sdoganare questi pregiudizi sul fatto che i calciatori non possano fare altro. Dobbiamo essere giudicati per le nostre prestazioni, non per altro. Con la musica cerco di lanciare un messaggio diverso, le persone non devono avere paura di seguire le proprie passioni”.