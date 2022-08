Gollini: “Rimasto impressionato dal Viola Park, darà un nuovo senso di aggregazione alla Fiorentina”

Il nuovo portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini ha parlato in diretta sul sito viola dal ritiro in Austria. Queste alcune dichiarazioni dell’estremo difensore: “Qui in Austria ci stiamo allenando in maniera più specifica per le prossime amichevoli e per l’inizio del campionato. La cosa positiva del ritiro è passare tanto tempo insieme ai miei nuovi compagni. Il mio inserimento è stato veloce e naturale. Siamo un bel gruppo, gioco spesso a Call of Duty con Maleh, Quarta e Nico. A Moena sono rimasto stupito da quanta gente c’era. Una vera e propria invasione”

E ancora: “Una settimana fa sono passato davanti al Viola Park, sono rimasto impressionato. Sarà importante e potrà far fare il salto di qualità alla società e al settore giovanile. Un centro sportivo così darà anche un bel senso di aggregazione. Il mio carattere l’ho formato anche con le esperienze che facciamo. Quello che ho vissuto io andando via giovane di casa mi ha aiutato molto”.