Gollini risponde a Terracciano: una classifica particolare vede il portiere viola al primo posto in Serie A

C’è una dato decisamente interessante che riguarda Pierluigi Gollini. Il portiere della Fiorentina, dopo due giornate di campionato, è quello con la percentuale più alta di passaggi riusciti. 98 per cento, ovvero 42 su 43, meglio di mostri sacri come Handanovic (secondo col 97%) e Maignan (Quinto con il 96%).

Una statistica importante che, seppure non definitiva visto che sono trascorse appena due partite, testimonia come Gollini possa essere potenzialmente il portiere giusto per Vincenzo Italiano. L’ex Atalanta dovrà ovviamente ambientarsi e familiarizzare con le tattiche dell’allenatore, intanto per almeno con i piedi non sbaglia praticamente nulla.