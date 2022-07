Gollini: “Ritiro finito, un fantastico impatto con il mondo viola. Grazie a tutti per l’affetto, carica!”

Con un messaggio sul proprio profilo Instagram il neo portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini ha voluto ringraziare i tifosi viola al termine del ritiro di Moena. Nell’ultima amichevole in Trentino contro la Triestina sono arrivati i primi 90 minuti in campo per l’estremo difensore viola, che sui social ha scritto:

"Ritiro finito, primi 90 minuti, un fantastico impatto con il mondo viola! Grazie per il vostro affetto ed entusiasmo! Carica!"