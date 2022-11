A sorpresa Pierluigi Gollini non rientra tra i convocati di Italiano per Fiorentina-Salernitana. Il portiere emiliano si è infortunato, non si tratta di una scelta tecnica come facilmente intuibile ma il calciatore è out a causa di un problema fisico.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, per il classe ’95 c’è da registrare un affaticamento al flessore destro. Da capire se potrà rientrare contro il Milan domenica prossima, al momento serve attendere ulteriori sviluppi.