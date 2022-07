Gollini: “Sarebbe bellissimo giocare la Champions con la Fiorentina. Vi spiego la mia visione sul ruolo del portiere nel calcio moderno”

Pierluigi Gollini, estremo difensore della Fiorentina, ha toccato diversi argomenti nel corso della conferenza stampa di presentazione.

“Sarebbe bellissimo giocare la Champions, sarebbe un premio per la società e per Firenze. Tornare mi fa un certo effetto, ho passato solo un anno qua ma è stato fondamentale perché mi ha preparato a fare tutti gli step necessari per la mia carriera”.

Continua così Gollini: “Pensare che oggi il portiere debba essere bravo solo con i piedi è un errore, bisogna essere completi e dare affidabilità alla propria squadra. Ci sono delle similitudini tra Italiano e Gasperini, anche se uno gioca a tre e l’altro a quattro. Terracciano? I giocatori forti e le persone intelligenti riescono a rubare qualcosa da tutte le persone. L’ho fatto con Rafael a Verona, con Lloris al Tottenham e lo farò anche qua con Pietro e Rosati“.