Gollini si perde la sfida della carriera e il super quarto di Champions se lo giocherà un altro ex viola

Oltre ad Ilicic, l’Atalanta perde anche un altro ex viola come Pierluigi Gollini che dovrà saltare la sfida dei quarti di finale di Champions League, contro il Psg, di gran lunga la più importante della sua carriera. Per il portiere classe ’95 una lesione subtotale del crociato posteriore e dunque forfait che favorirà l’impiego di Marco Sportiello, altro portiere passato da Firenze di recente. Una sfida che dopo il fantasista sloveno e Mbappè perde dunque un altro protagonista.

